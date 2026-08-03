Mitsubishi Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsubishi Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 42,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 004,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 880,65 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at