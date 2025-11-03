Mitsubishi Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsubishi Chemical lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 65,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,890 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,46 Prozent auf 918,47 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 112,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at