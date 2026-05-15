Mitsubishi Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsubishi Chemical lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Mitsubishi Chemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 68,07 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10,080 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 966,71 Milliarden JPY, gegenüber 1 075,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,15 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,63 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Mitsubishi Chemical 31,64 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 15,96 Prozent auf 4 407,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3 703,99 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at