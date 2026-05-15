|
15.05.2026 06:31:29
Mitsubishi Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mitsubishi Chemical lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Mitsubishi Chemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 68,07 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10,080 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 966,71 Milliarden JPY, gegenüber 1 075,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,15 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,63 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Mitsubishi Chemical 31,64 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 15,96 Prozent auf 4 407,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3 703,99 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.