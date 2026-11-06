Mitsubishi Chemical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi Chemical hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,90 JPY, nach 65,70 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsubishi Chemical 1 032,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 918,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at