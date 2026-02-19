Mitsubishi Electric Aktie
WKN: 856532 / ISIN: JP3902400005
|
19.02.2026 13:07:12
Mitsubishi Electric Announces Significant Organizational And Management Changes
(RTTNews) - Mitsubishi Electric Corporation (MIELF.PK), Thursday announced organizational changes and changes in the executive officer structure, effective April 1, 2026.
At an organization level, it plans to incorporate and consolidate the Corporate Culture Transformation Div. into the Corporate Human Resources Group, which will thus be renamed the Corporate Human Resources & Culture Transformation Group.
While Kei Uruma will continue to lead the company as the Chief Executive Officer, Senior Vice President Kunihiko Kaga will take charge as Chief Technology Officer.
Mitsubishi's stock closed at $38.05, down 0.26 percent on the OTC Markets.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsubishi Electric Corp.
|
02.02.26
|Ausblick: Mitsubishi Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Mitsubishi Electric stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mitsubishi Electric Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mitsubishi Electric Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|73,30
|0,33%
|Mitsubishi Electric Corp.
|32,37
|4,32%