Mitsubishi Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mitsubishi Electric lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 33,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1 419,61 Milliarden JPY gegenüber 1 357,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at