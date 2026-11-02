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02.11.2026 06:31:29
Mitsubishi Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mitsubishi Electric ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsubishi Electric die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 91,46 JPY. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Electric einen Gewinn von 47,85 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 628,04 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 419,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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