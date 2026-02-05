Mitsubishi Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Electric hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,90 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,24 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at