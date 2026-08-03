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03.08.2026 06:31:29
Mitsubishi Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Mitsubishi Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Mitsubishi Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,39 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 9,08 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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