Mitsubishi Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Electric äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 11,08 Milliarden USD gegenüber 9,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,64 USD gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahr.

Mitsubishi Electric hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 39,12 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 36,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at