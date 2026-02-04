Mitsubishi Electric präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsubishi Electric hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 53,11 JPY gegenüber 62,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1 423,51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Electric 1 356,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at