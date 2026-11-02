Mitsubishi Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Electric hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Mitsubishi Electric mit einem Umsatz von insgesamt 10,22 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at