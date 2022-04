Mitsubishi Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsubishi Electric präsentierte in der am 28.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,406 USD gegenüber 0,731 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Mitsubishi Electric mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,10 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,466 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 10,98 Milliarden USD belaufen hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,49 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Mitsubishi Electric 1,65 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Mitsubishi Electric im vergangenen Geschäftsjahr 34,89 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsubishi Electric 38,49 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 37,98 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at