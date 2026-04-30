Mitsubishi Electric stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Electric hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mitsubishi Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 53,46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,62 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent auf 1 738,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 521,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 198,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 155,70 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5 894,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5 521,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at