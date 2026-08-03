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03.08.2026 06:31:29
Mitsubishi Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi Electric hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 43,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1 497,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 312,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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