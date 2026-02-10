|
Mitsubishi Estate informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mitsubishi Estate hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 80,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,53 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 466,87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Estate 406,85 Milliarden JPY umgesetzt.
