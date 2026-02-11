Mitsubishi Estate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi Estate hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,49 Prozent auf 3,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at