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10.11.2026 06:31:29
Mitsubishi Estate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi Estate hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Estate einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 2,40 Milliarden USD, gegenüber 2,62 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,22 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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