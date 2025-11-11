|
Mitsubishi Estate öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi Estate hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,28 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,18 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 386,25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 312,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
