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10.11.2026 06:31:29
Mitsubishi Estate stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mitsubishi Estate hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 28,23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Estate 21,28 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 386,25 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 382,93 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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