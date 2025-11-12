Mitsubishi Estate vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi Estate hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Estate 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,62 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at