Mitsubishi Estate: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mitsubishi Estate äußerte sich am 10.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 71,35 JPY. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Estate einen Gewinn von 47,97 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 578,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 471,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 70,90 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 554,92 Milliarden JPY erwartet worden war.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 131,96 JPY. Im Vorjahr hatte Mitsubishi Estate 125,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 504,69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 377,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 132,18 JPY sowie einen Umsatz von 1 476,95 Milliarden JPY prognostiziert.

