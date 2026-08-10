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10.08.2026 06:31:29
Mitsubishi Estate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi Estate hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 79,17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Estate 25,75 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Estate im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 497,69 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 356,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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