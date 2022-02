Mitsubishi Gas Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Gas Chemical präsentierte in der am 08.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 53,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 56,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 189,42 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 66,82 JPY je Aktie sowie einen Umsatz 184,00 Milliarden JPY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at