MITSUBISHI GAS CHEMICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MITSUBISHI GAS CHEMICAL gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MITSUBISHI GAS CHEMICAL ein EPS von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MITSUBISHI GAS CHEMICAL mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,370 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MITSUBISHI GAS CHEMICAL ein EPS von 1,50 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,46 Prozent auf 5,07 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,90 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at