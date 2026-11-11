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11.11.2026 06:31:29
Mitsubishi Gas Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mitsubishi Gas Chemical hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Mitsubishi Gas Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 87,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -186,650 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 213,17 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183,70 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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