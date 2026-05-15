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15.05.2026 06:31:29
Mitsubishi Gas Chemical legte Quartalsergebnis vor
Mitsubishi Gas Chemical hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 72,70 JPY gegenüber 50,75 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 188,78 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 190,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 207,040 JPY gegenüber 228,93 JPY im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 738,24 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 773,59 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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