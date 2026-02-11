|
Mitsubishi Gas Chemical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi Gas Chemical hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 9,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Gas Chemical 54,71 JPY je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,73 Prozent auf 187,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
