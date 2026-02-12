|
12.02.2026 06:31:29
MITSUBISHI GAS CHEMICAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MITSUBISHI GAS CHEMICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 USD, nach 0,360 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,79 Prozent auf 1,22 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
