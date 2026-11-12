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12.11.2026 06:31:28
MITSUBISHI GAS CHEMICAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MITSUBISHI GAS CHEMICAL hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,270 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 1,34 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MITSUBISHI GAS CHEMICAL 1,25 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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