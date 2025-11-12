MITSUBISHI GAS CHEMICAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MITSUBISHI GAS CHEMICAL hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

MITSUBISHI GAS CHEMICAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,06 Prozent auf 1,25 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at