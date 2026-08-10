Mitsubishi Gas Chemical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsubishi Gas Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 94,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,70 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mitsubishi Gas Chemical einen Umsatz von 177,98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at