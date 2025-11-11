Mitsubishi Gas Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mitsubishi Gas Chemical hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 186,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mitsubishi Gas Chemical ein Ergebnis je Aktie von 64,87 JPY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,16 Prozent auf 183,70 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at