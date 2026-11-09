Mitsubishi Heavy Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mitsubishi Heavy Industries lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Heavy Industries 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,35 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at