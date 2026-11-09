Mitsubishi Heavy Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsubishi Heavy Industries hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,89 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1 329,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 920,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at