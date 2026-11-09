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09.11.2026 06:31:29
Mitsubishi Heavy Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Mitsubishi Heavy Industries hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,89 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 1 329,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 920,07 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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