10.11.2025 06:31:29
Mitsubishi Heavy Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mitsubishi Heavy Industries hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,33 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,46 Prozent zurück. Hier wurden 920,07 Milliarden JPY gegenüber 1 186,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
