Mitsubishi Heavy Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi Heavy Industries hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Heavy Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,50 Milliarden USD im Vergleich zu 9,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,330 USD, nach 0,480 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,98 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 33,01 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at