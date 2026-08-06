Mitsubishi Heavy Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi Heavy Industries stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Heavy Industries 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at