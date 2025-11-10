Mitsubishi Heavy Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Heavy Industries hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsubishi Heavy Industries 6,24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,95 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at