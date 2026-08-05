05.08.2026 06:31:29

Mitsubishi Heavy Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsubishi Heavy Industries präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,32 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Heavy Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 194,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 193,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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