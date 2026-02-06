Mitsubishi Heavy Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Heavy Industries hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,87 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,20 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at