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13.05.2026 06:31:29

Mitsubishi Heavy Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsubishi Heavy Industries hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 36,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 21,83 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 647,19 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 479,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 26,13 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 1 656,30 Milliarden JPY erwartet worden war.

In Sachen EPS wurden 98,86 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Heavy Industries 73,04 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,05 Prozent auf 5 027,18 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4 974,17 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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