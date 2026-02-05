Mitsubishi Heavy Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi Heavy Industries hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsubishi Heavy Industries 1 213,26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 249,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

