Mitsubishi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsubishi veröffentlichte am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 33,37 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi 30,67 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Mitsubishi ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 125,53 Milliarden USD, während im Vorjahr 122,12 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at