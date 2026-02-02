|
Mitsubishi Kakoki Kaisha gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Mitsubishi Kakoki Kaisha ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsubishi Kakoki Kaisha die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,15 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,69 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
