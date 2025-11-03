Mitsubishi Kakoki Kaisha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi Kakoki Kaisha hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 66,44 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,31 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at