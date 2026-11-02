Mitsubishi Kakoki Kaisha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Kakoki Kaisha äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 66,44 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,22 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at