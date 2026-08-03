Mitsubishi Kakoki Kaisha: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mitsubishi Kakoki Kaisha äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 85,25 JPY gegenüber 51,20 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15,81 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at