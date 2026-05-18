Mitsubishi Kakoki Kaisha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Kakoki Kaisha hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 146,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 103,68 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 24,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 331,34 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 213,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 84,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 59,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at