Mitsubishi Logistics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mitsubishi Logistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,27 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 68,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at